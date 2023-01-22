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Пропавшего в Невьянском городском округе мальчика нашли
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В посёлке Цементный Невьянского района нашли мальчика, который не вернулся вчера домой после прогулки. Выяснилось, что ребёнок оставался ночевать у друга.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Невьянский», после сообщения о розыске малолетнего, сотрудники полиции стали обходить дома, а также проверять подъезды, подвальные и чердачные помещения, в том числе хозяйственные постройки.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в МО МВД России «Невьянский», после сообщения о розыске малолетнего, сотрудники полиции стали обходить дома, а также проверять подъезды, подвальные и чердачные помещения, в том числе хозяйственные постройки.
«В 09.27 местонахождения ребёнка было установлено. Мальчик находился у друга. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено»,
– рассказали в полиции.
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