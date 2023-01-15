Возрастное ограничение 18+
В Невьянском городском округе пропал 10-летний мальчик
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Невьянском городском округе в посёлке Цементный ищут 10-летнего Руслана Шайхуллина. Вчера мальчик ушёл на прогулку и не вернулся домой. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Ребёнок ростом 130 сантиметров, худощавого телосложение, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. В день пропажи был одет в чёрную куртку с рисунком на спинке серо-белого цвета, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки, чёрную вязаную шапку и чёрные перчатки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мальчика, просят передавать информацию по телефонам 8 800 700-54-52 или 112. Также можно звонить инфоргу поискового отряда Екатерине по номеру 8 953 053 04 83.
Ребёнок ростом 130 сантиметров, худощавого телосложение, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. В день пропажи был одет в чёрную куртку с рисунком на спинке серо-белого цвета, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки, чёрную вязаную шапку и чёрные перчатки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мальчика, просят передавать информацию по телефонам 8 800 700-54-52 или 112. Также можно звонить инфоргу поискового отряда Екатерине по номеру 8 953 053 04 83.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уральской столице в Заречном пропал 70-летний мужчина
15 января 2023
15 января 2023
В Свердловской области пропал 26-летний мужчина
16 января 2023
16 января 2023
В Березовском пропала 14-летняя девочка
13 января 2023
13 января 2023