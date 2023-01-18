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Собачку с черепно-мозговой травмой спасти не удалось, — сообщает приют «Клякса»
Общество
Фото: ВК-страница приюта «Клякса» / vk.com/priyut_klyaksa
Тяжёлая новость поступила из екатеринбургского приюта для травмированных животных «Клякса». Умер молодой пёсик Валера, которому какие-то изверги сильным ударом нанесли черепно-мозговую травму.
Как ни бились ветврачи, постоянно сотрудничающие с «Кляксой» в их благородном деле, собачку спасти не удалось. У Валеры начался отёк мозга, и дальнейшая борьба за его жизнь стала бесполезной. Средства, которые неравнодушные люди перечисляли в помощь Валере будут перенаправлены на лечение и питание других травмированных животных.
Увы, несчастных, замученных нерадивыми хозяевами, получивших травмы на дорогах или попросту подхвативших серьёзные болезни на улице, в подопечных у «Кляксы» много. И постоянно под опеку спасителям животных поступают новые. Напомним, например, что сейчас идут попытки поставить на ноги кошку Марфу, которую нашли вмёрзшей в лёд. У другой кошки, Барсика, попавшего в «Кляксу», гнила лапка, которую в другом городе неправильно зафиксировали после перелома. Лапку пришлось ампутировать, а Барсик теперь укрепляет здоровье и учится бегать на трёх оставшихся лапках.
Как ни бились ветврачи, постоянно сотрудничающие с «Кляксой» в их благородном деле, собачку спасти не удалось. У Валеры начался отёк мозга, и дальнейшая борьба за его жизнь стала бесполезной. Средства, которые неравнодушные люди перечисляли в помощь Валере будут перенаправлены на лечение и питание других травмированных животных.
Увы, несчастных, замученных нерадивыми хозяевами, получивших травмы на дорогах или попросту подхвативших серьёзные болезни на улице, в подопечных у «Кляксы» много. И постоянно под опеку спасителям животных поступают новые. Напомним, например, что сейчас идут попытки поставить на ноги кошку Марфу, которую нашли вмёрзшей в лёд. У другой кошки, Барсика, попавшего в «Кляксу», гнила лапка, которую в другом городе неправильно зафиксировали после перелома. Лапку пришлось ампутировать, а Барсик теперь укрепляет здоровье и учится бегать на трёх оставшихся лапках.
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