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Доктор Тебеньков и приют «Клякса» спасают жизнь получившего сильный удар щенка
Происшествия
Фото: телеграм-канал приюта «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Ночью вернулся в клинику известный в Екатеринбурге ветврач Вячеслав Тебеньков, когда узнал, какого тяжёлого (в смысле состояния здоровья) пациента туда доставили. У маленького щенка диагностировали сильнейшую черепно-мозговую травму. Врачи ветклиники уверены — получить он её мог только в результате чьих-то злонамеренных действий.
Характер черепно-мозговой травмы маленькой собачки позволяет предположить, что едва начавшее жить животное кто-то положил в мешок и с размаху ударил им о твёрдую поверхность — о кирпичную стену или бетонный забор. Щенок после такого испытания выжил с трудом. Вернее, говорить о том, что выжил, пока преждевременно. За его жизнь продолжается борьба в клиники.
Курирует лечение и дальнейшую судьбу пёсика приют для травмированных животных «Клякса». И объявляет сбор на медикаменты и операцию для Валеры (так здесь назвали собачку). Реквизиты для оказания помощи: карта Сбербанка, привязанная к номеру телефона 89126025666. Банковские реквизиты:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет № 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет 40701810700630000007 («Благотворительный фонд Клякса»).
Характер черепно-мозговой травмы маленькой собачки позволяет предположить, что едва начавшее жить животное кто-то положил в мешок и с размаху ударил им о твёрдую поверхность — о кирпичную стену или бетонный забор. Щенок после такого испытания выжил с трудом. Вернее, говорить о том, что выжил, пока преждевременно. За его жизнь продолжается борьба в клиники.
Курирует лечение и дальнейшую судьбу пёсика приют для травмированных животных «Клякса». И объявляет сбор на медикаменты и операцию для Валеры (так здесь назвали собачку). Реквизиты для оказания помощи: карта Сбербанка, привязанная к номеру телефона 89126025666. Банковские реквизиты:
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет № 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН 7702070139,
КПП 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет 40701810700630000007 («Благотворительный фонд Клякса»).
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10 января 2023