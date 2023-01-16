Доктор Тебеньков и приют «Клякса» спасают жизнь получившего сильный удар щенка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ночью вернулся в клинику известный в Екатеринбурге ветврач Вячеслав Тебеньков, когда узнал, какого тяжёлого (в смысле состояния здоровья) пациента туда доставили. У маленького щенка диагностировали сильнейшую черепно-мозговую травму. Врачи ветклиники уверены — получить он её мог только в результате чьих-то злонамеренных действий.Характер черепно-мозговой травмы маленькой собачки позволяет предположить, что едва начавшее жить животное кто-то положил в мешок и с размаху ударил им о твёрдую поверхность — о кирпичную стену или бетонный забор. Щенок после такого испытания выжил с трудом. Вернее, говорить о том, что выжил, пока преждевременно. За его жизнь продолжается борьба в клиники.Курирует лечение и дальнейшую судьбу пёсика приют для травмированных животных «Клякса». И объявляет сбор на медикаменты и операцию для Валеры (так здесь назвали собачку). Реквизиты для оказания помощи: карта Сбербанка, привязанная к номеру телефона 89126025666. Банковские реквизиты:Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),корреспондентский счет № 30101810145250000411,БИК 044525411,ИНН 7702070139,КПП 770943002ОКПО 01929672Расчетный счет 40701810700630000007 («Благотворительный фонд Клякса»).