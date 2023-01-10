За жизнь «обледеневшей» Марфы борется екатеринбургский приют «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти насмерть замёрзшая кошка попала под крылышко спасителей животных из екатеринбургского приюта «Клякса». Обледенелую, вмёрзшую в снег горемыку пытались обогреть дети, которые нашли её на улице. Но, как оказалось, тепло могло помочь кошке не от всех её бед.Когда кошку, получившую кличку Марфа, доставили в клинику, выяснилось, что в ней таится страшная болезнь — панлейкопения. Симптомы этого недуга похожи на отравление — поражённое животное отказывается от еды, его тошнит, а «стул» становится жидким и приобретает характерный запах. Кошка при этом стремительно слабеет и без должного лечения, скорее всего, быстро погибнет через пару-тройку дней. Бороться с панлейкопенией возможно только с применением дорогостоящих, «человечьих» лекарств. Спасительная схема лечения предполагает одних только антибиотиков три разновидности!Сейчас состояние кошки оценивается, как крайне тяжёлое. Приют для травмированных бездомных животных «Клякса» просит неравнодушных людей поучаствовать в лечении Марфы. Денежную поддержку можно оказать через карту Сбербанка. Привязанную к номеру телефона 89126025666.