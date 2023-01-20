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Суд приостановил работу закусочной в Екатеринбурге, где отравились 15 человек
Общество
Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приостановил работу закусочной «У Аро» на 90 суток. 15 посетителей этой закусочной, в том числе студенты колледжа Ползунова, отравились.
В ходе эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, суд признал ИП Бадалян А.С виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ и назначил ей административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания на 90 суток.
Напомним, что с 16 по 19 января в закусочной «У Аро» отравились 15 человек. Среди заболевших – восемь студентов колледжа имени Ползунова. При лабораторном обследовании выявлен возбудитель заболевания – норовирус 2 типа. Этот же вирус обнаружен у трех сотрудников закусочной.
В ходе эпидемиологического расследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, суд признал ИП Бадалян А.С виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ и назначил ей административное наказание в виде приостановления деятельности предприятия общественного питания на 90 суток.
Напомним, что с 16 по 19 января в закусочной «У Аро» отравились 15 человек. Среди заболевших – восемь студентов колледжа имени Ползунова. При лабораторном обследовании выявлен возбудитель заболевания – норовирус 2 типа. Этот же вирус обнаружен у трех сотрудников закусочной.
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В Екатеринбурге отравились 12 посетителей закусочной «У Аро»
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