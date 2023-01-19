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Число отравившихся посетителей закусочной в Екатеринбурге увеличилось до 15
Общество
Фото: управление Роспотребнадзора по Свердловской области
В Екатеринбурге в закусочной «У Аро» с 16 по 19 января отравились уже 15 человек. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области. Вчера сообщалось о 12 заболевших.
Среди заболевших – восемь студентов колледжа имени Ползунова. При лабораторном обследовании выявили возбудитель заболевания – норовирус 2 типа. Этот же вирус выявлен у трех сотрудников закусочной.
Центральный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. Уже выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Для лабораторных исследований проведен отбор проб. Во всех образцах готовой продукции и компонентах для приготовления блюд обнаружили кишечную палочку.
Роспотребнадзор также выдал предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий в общежитии колледжа имени Ползунова, где проживают пострадавшие студенты.
В ситуацию вмешался и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского СУ СКР Михаилу Богинскому представить доклад по ситуации и при наличии оснований организовать процессуальную проверку.
Среди заболевших – восемь студентов колледжа имени Ползунова. При лабораторном обследовании выявили возбудитель заболевания – норовирус 2 типа. Этот же вирус выявлен у трех сотрудников закусочной.
Центральный Екатеринбургский отдел Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование. Уже выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Для лабораторных исследований проведен отбор проб. Во всех образцах готовой продукции и компонентах для приготовления блюд обнаружили кишечную палочку.
«Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта, ИП Бадалян А.С. выдано предписание о проведении дополнительных санпрофмероприятий, постановления об отстранении сотрудников-носителей норовирусной инфекции от работы. В суд направлены документы для решения вопроса о приостановлении деятельности павильона. Материалы дела направлены в правоохранительные органы», – рассказали в ведомстве.
Роспотребнадзор также выдал предписание о проведении санитарно-профилактических мероприятий в общежитии колледжа имени Ползунова, где проживают пострадавшие студенты.
В ситуацию вмешался и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю свердловского СУ СКР Михаилу Богинскому представить доклад по ситуации и при наличии оснований организовать процессуальную проверку.
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В Екатеринбурге отравились 12 посетителей закусочной «У Аро»
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