Число отравившихся посетителей закусочной в Екатеринбурге увеличилось до 15

«Составлен протокол о временном запрете деятельности объекта, ИП Бадалян А.С. выдано предписание о проведении дополнительных санпрофмероприятий, постановления об отстранении сотрудников-носителей норовирусной инфекции от работы. В суд направлены документы для решения вопроса о приостановлении деятельности павильона. Материалы дела направлены в правоохранительные органы», – рассказали в ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости