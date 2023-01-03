Фотоловушки помогут в поиске нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля на Урале

«Норма, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет. Копию постановления с материалами фиксации нарушения собственник транспортного средства получит по почте или через портал госуслуг», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области водителей, которые выбрасывают из машины мусор в лесах, будут выявлять с помощью фотокамер, используемых сейчас для отслеживания фактов незаконной рубки деревьев. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.На данный момент в лесах области установлены семь фотоловушек. Устройства находятся в Березовском лесничестве, куда входят лесные массивы Екатеринбурга, Березовского, Верхней Пышмы и Среднеуральска.Штраф будет приходить собственнику автомобиля, мотоцикла или трактора. При фиксации нарушения техническими средствами постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия нарушителя. Презумпция невиновности на таких нарушителей не распространяется.Еще четыре фотоловушки установлены в Екатеринбурге в самых проблемных зонах выгрузки мусора. Их работу отслеживает «Спецавтобаза».За мусор, выброшенный из легкового автомобиля, водителю предстоит заплатить от 10 до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 50 тысяч рублей. Если мусор выброшен из грузовика, то максимальный размер штрафа для граждан – 50 тысяч рублей, а для юридических лиц – 120 тысяч рублей.В случае повторного нарушения размер штрафа увеличат. У должностных и юридических лиц транспорт могут конфисковать.