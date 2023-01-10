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Red Wings открывает рейсы из Екатеринбурга в Новый Уренгой
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings в январе открывает рейсы из Екатеринбурга в Новый Уренгой. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться по воскресеньям с 22 января на современных отечественных самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Как отмечают в авиакомпании, выход на данное востребованное направление нового перевозчика позволит снизить среднюю стоимость перелета.
Рейсы будут выполняться по воскресеньям с 22 января на современных отечественных самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.
Как отмечают в авиакомпании, выход на данное востребованное направление нового перевозчика позволит снизить среднюю стоимость перелета.
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