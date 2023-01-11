Фельдшер с ребенком замерзают в выданной администрацией квартире в Красноуфимском районе

«Сделали "ремонт"… Но в квартире ужасно холодно, сырость. Этой зимой вообще невозможно. Отопление толком не греет, живём в одной комнате, и то с обогревателями. Ребёнку 4 года, постоянно болеет. Приезжали с ЖКХ, говорят, что это не их вина, что холодно. В квартире, на окнах лёд, на потолке плесень, хоть и летом подбеливали. Всем известно, как трудно найти специалиста в общеврачебную практику на селе», – рассказывает фельдшер.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости