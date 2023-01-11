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Фельдшер с ребенком замерзают в выданной администрацией квартире в Красноуфимском районе
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В селе Чатлык Красноуфимского района фельдшер с маленьким ребенком замерзает в квартире, выделенной районной администрацией. Об этом сообщает «Красноуфимск Онлайн».
Как рассказала изданию фельдшер Чатлыковской ОВП, квартиру им с ребенком выдала районная администрация в декабре 2021 года. Но в квартире, по словам женщины, очень холодно. Издание опубликовало фотографии квартиры.
Напомним, что муниципалитеты выделяют служебное жилье для привлечения медиков в отдаленные и сельские территории.
Как рассказала изданию фельдшер Чатлыковской ОВП, квартиру им с ребенком выдала районная администрация в декабре 2021 года. Но в квартире, по словам женщины, очень холодно. Издание опубликовало фотографии квартиры.
«Сделали "ремонт"… Но в квартире ужасно холодно, сырость. Этой зимой вообще невозможно. Отопление толком не греет, живём в одной комнате, и то с обогревателями. Ребёнку 4 года, постоянно болеет. Приезжали с ЖКХ, говорят, что это не их вина, что холодно. В квартире, на окнах лёд, на потолке плесень, хоть и летом подбеливали. Всем известно, как трудно найти специалиста в общеврачебную практику на селе», – рассказывает фельдшер.
Напомним, что муниципалитеты выделяют служебное жилье для привлечения медиков в отдаленные и сельские территории.
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