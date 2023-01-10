Возрастное ограничение 18+
Ледовый городок в Екатеринбурге временно закрыли
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня временно закрыли ледовый городок на площади 1905 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Из-за сложных погодных условий новогоднюю площадку закрыли на техническое обслуживание. Ожидается, что городок вновь откроют завтра, 13 января, в 10.00.
Ранее мы писали, что мэр Екатеринбурга принял решение о продлении работы ледового городка до 22 января. Изначально площадка должна была работать до 15 января.
Из-за сложных погодных условий новогоднюю площадку закрыли на техническое обслуживание. Ожидается, что городок вновь откроют завтра, 13 января, в 10.00.
Ранее мы писали, что мэр Екатеринбурга принял решение о продлении работы ледового городка до 22 января. Изначально площадка должна была работать до 15 января.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области потеплеет в ближайшие дни
10 января 2023
10 января 2023
Предупреждение о снегопаде продлили в Свердловской области
03 января 2023
03 января 2023