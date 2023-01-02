Ледовый городок в центре Екатеринбурга будет работать до 22 января

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение продлить работу ледового городка на площади 1905 года до 22 января.Как написал Орлов в своем телеграм-канале, за праздники новогоднюю площадку посетили около 4000 человек. Интерес людей к ледовому городку сохраняется, а низкие температуры увеличивают срок жизни ледовых скульптур. Поэтому решено продлить работу площадки на целую неделю.Изначально планировалось, что ледовый городок на центральной площади Екатеринбурга будет работать только до 15 января.