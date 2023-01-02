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Ледовый городок в центре Екатеринбурга будет работать до 22 января
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов принял решение продлить работу ледового городка на площади 1905 года до 22 января.
Как написал Орлов в своем телеграм-канале, за праздники новогоднюю площадку посетили около 4000 человек. Интерес людей к ледовому городку сохраняется, а низкие температуры увеличивают срок жизни ледовых скульптур. Поэтому решено продлить работу площадки на целую неделю.
Изначально планировалось, что ледовый городок на центральной площади Екатеринбурга будет работать только до 15 января.
Как написал Орлов в своем телеграм-канале, за праздники новогоднюю площадку посетили около 4000 человек. Интерес людей к ледовому городку сохраняется, а низкие температуры увеличивают срок жизни ледовых скульптур. Поэтому решено продлить работу площадки на целую неделю.
Изначально планировалось, что ледовый городок на центральной площади Екатеринбурга будет работать только до 15 января.
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