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Свердловские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области коммунальные службы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение на 12 января. Местами в области ожидается ветер со скоростью 25-28 м/сек.
По словам министра, любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства в регионе должна незамедлительно передаваться в оперативные диспетчерские службы и в свердловское МинЖКХ.
Местные жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова службы экстренных оперативных служб 112.
Коммунальным службам поручили быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ. Главы муниципалитетов должны организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий.
Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение на 12 января. Местами в области ожидается ветер со скоростью 25-28 м/сек.
По словам министра, любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства в регионе должна незамедлительно передаваться в оперативные диспетчерские службы и в свердловское МинЖКХ.
Местные жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова службы экстренных оперативных служб 112.
Коммунальным службам поручили быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ. Главы муниципалитетов должны организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий.
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