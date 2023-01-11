Свердловские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коммунальные службы перевели на усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.Синоптики объявили в регионе штормовое предупреждение на 12 января. Местами в области ожидается ветер со скоростью 25-28 м/сек.По словам министра, любая информация о нарушении работы объектов электро- и газоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства в регионе должна незамедлительно передаваться в оперативные диспетчерские службы и в свердловское МинЖКХ.Местные жители могут сообщать об авариях на единый номер вызова службы экстренных оперативных служб 112.Коммунальным службам поручили быть готовыми к выполнению аварийно-восстановительных работ. Главы муниципалитетов должны организовать непрерывный мониторинг работы систем жизнеобеспечения территорий.