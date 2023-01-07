Из-за морозов в Екатеринбурге отменили рейсы междугородних автобусов

«Но ни одного города, с которым бы не было сообщения, сейчас нет. Кроме Казахстана. Уехать можно. Понятно, что по времени кому-то неудобно. В Тагил раньше каждые 20 минут ходили автобусы, а сейчас нет», – отмечают на Северном автовокзале.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге из-за морозов отменили десятки междугородних автобусных рейсов. Об этом сообщает Е1.RU.На Северном автовокзале отменили около 30 рейсов, в том числе в Нижний Тагил, Верхнюю Салду, Сагру, Тюмень, Сухой Лог и Костанай. На автовокзале пояснили, что какие-то маршруты отменены из-за морозов, на маршрутах в Нижний Тагил и Исеть болеет много водителей, а с Казахстаном полностью перекрыто сообщение.На Южном автовокзале по погодным условиям отменили 14 рейсов. Исполняющий обязанности гендиректора автовокзала Алексей Жиров отмечает, что это не повлияло на транспортное обслуживание населения.