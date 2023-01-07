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Из-за морозов в Екатеринбурге отменили рейсы междугородних автобусов
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за морозов отменили десятки междугородних автобусных рейсов. Об этом сообщает Е1.RU.
На Северном автовокзале отменили около 30 рейсов, в том числе в Нижний Тагил, Верхнюю Салду, Сагру, Тюмень, Сухой Лог и Костанай. На автовокзале пояснили, что какие-то маршруты отменены из-за морозов, на маршрутах в Нижний Тагил и Исеть болеет много водителей, а с Казахстаном полностью перекрыто сообщение.
На Южном автовокзале по погодным условиям отменили 14 рейсов. Исполняющий обязанности гендиректора автовокзала Алексей Жиров отмечает, что это не повлияло на транспортное обслуживание населения.
На Северном автовокзале отменили около 30 рейсов, в том числе в Нижний Тагил, Верхнюю Салду, Сагру, Тюмень, Сухой Лог и Костанай. На автовокзале пояснили, что какие-то маршруты отменены из-за морозов, на маршрутах в Нижний Тагил и Исеть болеет много водителей, а с Казахстаном полностью перекрыто сообщение.
«Но ни одного города, с которым бы не было сообщения, сейчас нет. Кроме Казахстана. Уехать можно. Понятно, что по времени кому-то неудобно. В Тагил раньше каждые 20 минут ходили автобусы, а сейчас нет», – отмечают на Северном автовокзале.
На Южном автовокзале по погодным условиям отменили 14 рейсов. Исполняющий обязанности гендиректора автовокзала Алексей Жиров отмечает, что это не повлияло на транспортное обслуживание населения.
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