В Екатеринбурге за год построили более 1,5 млн квадратных метров жилья

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Екатеринбург установил рекорд в сфере строительства в 2022 году. За 12 месяцев в эксплуатацию было введено 1 547 646 квадратных метров жилья.В пресс-службе мэрии рассказали, что к итогам строительной сфера относится и запуск трех новых образовательных учреждений: корпус гимназии № 120 на Степана Разина, 71, образовательный центр в Академическом – школа № 31 на Евгения Савкова, 17 и школа № 123 на Академика Парина, 6. Общая вместимость учреждений составила более 2,5 тысячи школьных и 200 дошкольных мест.Помимо этого, в течение 2022 года в эксплуатацию ввели пять объектов улично-дорожной сети. Была построена улица Академика Ландау – от улицы Рябинина до улицы Вавилова, реконструированы улицы 2-я Новосибирская, Циолковского и Айвазовского. Также была открыта трамвайная линия Екатеринбург – Верхняя Пышма.К концу года завершились второй этап реконструкции моста через реку Исеть на улице Челюскинцев, строительство улицы Чкалова – от Академика Сахарова до перспективной улицы Парина, ремонт Чкалова – от Краснолесья до Вонсовского – и 2-й Новосибирской и Лучистой со строительством трамвайной линии от трамвайного кольца на улице Окружной.