Свердловчанин отсудил 260 тысяч рублей у дорожников за разбитый автомобиль

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области автовладелец отсудил у дорожников 262 тысячи рублей за разбитую на неровной дороге машину. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.В апреле 2020 года мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Touareg по дороге Арти – Михайловск. Машина попала в выбоину и получила повреждения правых переднего и заднего колес. Прибывшие на место ДТП автоинспекторы составили акт выявленных недостатков дорожного полотна.Согласно ГОСТу, покрытие проезжей части не должно иметь выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений. Причиной ДТП стало невыполнение дорожной организацией обязанности по надлежащему содержанию автодороги. Согласно госконтракту, заключенному между ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» и ООО «Жасмин», на последнее юрлицо возложена обязанность по содержанию дорожного полотна в месте аварии.Ущерб от повреждения автомобиля оценили в 231 399 рублей. Автовладелец подал иск в Ленинский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ООО «Жасмин» ущерб в размере 231 399 рублей, судебные расходы на оплату оценки ущерба – 4 тысячи рублей, на диагностику автомобиля – 5 142 рубля, на оплату услуг представителя – 30 тысяч рублей, почтовые расходы в размере 1 тысячи рублей и госпошлину в размере 5 513 рублей.Исковые требования удовлетворили частично. С юрлица взыскали 231 399 рублей ущерба, все судебные расходы и госпошлину. Суд снизил только размер расходов на оплату услуг представителя – с 30 тысяч до 15 тысяч рублей.Не согласившись с решением, ООО «Жасмин» подало апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Однако суд оставил решение суда первой инстанции без изменений – ООО «Жасмин» предстоит выплатить владельцу машины 262 054 рубля.