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Госавтоинспекция призывает екатеринбуржцев отложить дальние поездки
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Из-за морозов Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей отложить дальние поездки. В области температура воздуха понизилась до 30°С, ожидается снег, а на дорогах – гололедица.
В связи с морозами водителям следует избегать опасных маневров, увеличить дистанцию, а также уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Если поездку отложить все же не удается, то необходимо проверить работу двигателя и аккумулятора, наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата. Также следует запастись топливом, теплыми вещами, продуктами и зарядным устройством для мобильного телефона.
Пешеходам рекомендуют иметь на одежде световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.
В связи с морозами водителям следует избегать опасных маневров, увеличить дистанцию, а также уделить внимание техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной системе и состоянию шин. Если поездку отложить все же не удается, то необходимо проверить работу двигателя и аккумулятора, наличие насоса, буксировочного троса, баллонного ключа и домкрата. Также следует запастись топливом, теплыми вещами, продуктами и зарядным устройством для мобильного телефона.
Пешеходам рекомендуют иметь на одежде световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями.
«Всем участникам дорожного движения важно неукоснительно выполнять требования ПДД, от этого напрямую зависит жизнь и здоровье», – отмечают в ГИБДД.
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