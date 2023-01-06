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В Свердловской области больше половины соискателей хотят освоить новую профессию
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Больше половины свердловчан, которые ищут работу, планируют в 2023 году сменить сферу профессиональной деятельности. К таким выводам пришли специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru после проведения опроса.
О намерении освоить новую профессию заявили 59% соискателей. 25% из них точно планируют это сделать, а 35% – скорее да, чем нет. Среди однозначно готовых к смене профессии лидируют представители госслужбы, безопасности и транспорта/логистики (36% и 33% соответственно).
20% соискателей-свердловчан не планируют менять сферу профессиональной деятельности. Из них 12% точно не будут менять профессию, а 8% – скорее нет, чем да. Чаще всего точно не хотят менять профессию специалисты по управлению персоналом (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%). Еще 21% соискателей затруднились ответить.
Среди свердловчан продолжает расти популярность сферы информационных технологий. 20% опрошенных рассматривают именно эту профессиональную область для перехода в 2023 году. 8% желающих сменить профессию свердловчан сообщают об интересе к маркетингу и рекламе, руководящим позициям и строительству. По 6% респондентов хотели бы перейти в банковскую сферу, в рабочую специальность и в транспорт, по 5% – в административную сферу, искусство или медиа.
О намерении освоить новую профессию заявили 59% соискателей. 25% из них точно планируют это сделать, а 35% – скорее да, чем нет. Среди однозначно готовых к смене профессии лидируют представители госслужбы, безопасности и транспорта/логистики (36% и 33% соответственно).
20% соискателей-свердловчан не планируют менять сферу профессиональной деятельности. Из них 12% точно не будут менять профессию, а 8% – скорее нет, чем да. Чаще всего точно не хотят менять профессию специалисты по управлению персоналом (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%). Еще 21% соискателей затруднились ответить.
Среди свердловчан продолжает расти популярность сферы информационных технологий. 20% опрошенных рассматривают именно эту профессиональную область для перехода в 2023 году. 8% желающих сменить профессию свердловчан сообщают об интересе к маркетингу и рекламе, руководящим позициям и строительству. По 6% респондентов хотели бы перейти в банковскую сферу, в рабочую специальность и в транспорт, по 5% – в административную сферу, искусство или медиа.
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