За 2022 год в Свердловской области на медицинских вертолётах эвакуировали 650 человек





– приводят слова врача анестезиолога-реаниматолога, лауреата Всероссийской премии в области санитарной авиации «Золотой час» Петра Еговцева в ДИПе. «Каждая вертолётная площадка оборудована сигнальными огнями, поэтому при лётной погоде мы работаем круглосуточно. Есть возможность осуществлять и транзитные перелёты в другие регионы и даже страны. Самый дальний вылет на сегодняшний день был в Казахстан, когда оказывали помощь мальчику с инсультом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В 2022 году врачи Центра медицины катастроф Свердловской области доставили из районных больниц в областные клиники по воздуху около 650 человек. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.Всего в Свердловской области для медицинских вертолётов оборудовано 39 площадок.Отмечается, что сеть вертолётных площадок в Свердловской области является одной из самых развитых в стране. Она включает в себя Ирбит, Бисерть, Ачит, Тавду, Нижний Тагил, Сухой Лог, Серов, Асбест, Алапаевск и другие населённые пункты.Всего за предыдущий год специалисты Центра медицины катастроф выполнили 2,5 тысячи эвакуаций, в числе которых как наземные, так и воздушные.