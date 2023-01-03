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За 2022 год в Свердловской области на медицинских вертолётах эвакуировали 650 человек

17.45 Воскресенье, 8 января 2023
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В 2022 году врачи Центра медицины катастроф Свердловской области доставили из районных больниц в областные клиники по воздуху около 650 человек. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.

Всего в Свердловской области для медицинских вертолётов оборудовано 39 площадок.

«Каждая вертолётная площадка оборудована сигнальными огнями, поэтому при лётной погоде мы работаем круглосуточно. Есть возможность осуществлять и транзитные перелёты в другие регионы и даже страны. Самый дальний вылет на сегодняшний день был в Казахстан, когда оказывали помощь мальчику с инсультом»,

– приводят слова врача анестезиолога-реаниматолога, лауреата Всероссийской премии в области санитарной авиации «Золотой час» Петра Еговцева в ДИПе.


Отмечается, что сеть вертолётных площадок в Свердловской области является одной из самых развитых в стране. Она включает в себя Ирбит, Бисерть, Ачит, Тавду, Нижний Тагил, Сухой Лог, Серов, Асбест, Алапаевск и другие населённые пункты.

Всего за предыдущий год специалисты Центра медицины катастроф выполнили 2,5 тысячи эвакуаций, в числе которых как наземные, так и воздушные.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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14:07 Супруг умершей после операции жительницы Нижнего Тагила обратился к Бастрыкину
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11:53 Под Нижним Тагилом молодой водитель сбил на «зебре» женщину
10:46 Свердловские спасатели напомнили порядок действий при заглохшем на трассе автомобиле
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14:39 В Асбесте ищут пропавшего 3 января 30-летнего мужчину
13:39 В Екатеринбурге в парке Маяковского из-за холодов отменили рождественские мероприятия
12:28 Катавшиеся по двору на машине нижнетагильские подростки сбили полицейского
11:18 Пожар в Первоуральске вывел на улицу 15 человек
10:39 В Нижнем Тагиле ищут 68-летнего мужчину, пропавшего 5 января
09:52 В аварии на Арамильском тракте пострадали шесть человек
22:18 ХК «Автомобилист» проиграл восьмой матч подряд в КХЛ
18:28 Президент «Урала» поддержал идею назвать стадион в Екатеринбурге в честь Пеле
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