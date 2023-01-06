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Свердловские театры могут получить новое оборудование почти на 48 миллионов
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Для трёх свердловских театров в рамках национального проекта «Культура» в 2023 году обещают закупить новое оборудование на 36 миллионов рублей, а в 2024 году – почти на 12 миллионов. Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона.
Поддержку должны будут получить Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии и Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.
«Учреждения культуры оснастят светодиодными приборами, прожекторами, цифровыми микшерными пультами, проекционными экранами, видеокамерами, микрофонами, акустическими колонками, световыми модулями»,
– говорится в сообщении ДИПа.
Поддержку должны будут получить Свердловский государственный академический театр драмы, Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии и Нижнетагильский драматический театр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка.
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