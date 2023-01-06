Супруг умершей после операции жительницы Нижнего Тагила обратился к Бастрыкину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Житель Нижнего Тагила Андрей Бурухин после смерти своей жены обратился к главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело. Он уверен, что его супруга умерла из-за халатности врачей, пишет «КП-Екатеринбург».По словам мужчины, его 35-летяя супруга Светлана Бурухина жаловалась на сильные боли в животе после операции, которую ей провели 15 декабря. Дополнительных операций, с его слов, ей не назначали. Через два дня, 17 декабря, женщине стало хуже и поздним вечером того же дня её доставили в ОКБ.Спустя два дня тагильчанину сообщили о смерти жены. Через день Бурухин написал заявление в следственный отдел СК по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Также он направил обращение в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила, пишет издание.Написать обращение к главе СК РФ мужчине помогла юрист Юлия Липинская. В нём Андрей Бурухин просит возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей и разобраться в том, по чьей вине умерла супруга, так как оперативное вмешательство проводилось в двух больницах.Отмечается, что Бурухин является инвалидом III группы из-за бронхиальной астмы и официально не работает. На его попечении остались двое детей двухлетний малыш и 16-летний сын Светланы от первого брака.