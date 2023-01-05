В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти малыша в больнице

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле после смерти пятимесячного ребенка в больнице возбудили уголовное дело.В Следственном комитете РФ сообщили, что многодетная мать обратилась к руководству СКР и попросила детально разобраться в смерти своего пятимесячного ребенка в больнице, установить причины и провести необходимые экспертизы. Также она обращает внимание на возможные халатные действия со стороны медиков.Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления Следственного комитета Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.Как пишет Е1.RU со ссылкой на представителя семьи Юлию Липинскую, мама ребенка уже получила постановление о возбуждении уголовного дела и о признании ее потерпевшей.