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В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело после смерти малыша в больнице
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Нижнем Тагиле после смерти пятимесячного ребенка в больнице возбудили уголовное дело.
В Следственном комитете РФ сообщили, что многодетная мать обратилась к руководству СКР и попросила детально разобраться в смерти своего пятимесячного ребенка в больнице, установить причины и провести необходимые экспертизы. Также она обращает внимание на возможные халатные действия со стороны медиков.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления Следственного комитета Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на представителя семьи Юлию Липинскую, мама ребенка уже получила постановление о возбуждении уголовного дела и о признании ее потерпевшей.
В Следственном комитете РФ сообщили, что многодетная мать обратилась к руководству СКР и попросила детально разобраться в смерти своего пятимесячного ребенка в больнице, установить причины и провести необходимые экспертизы. Также она обращает внимание на возможные халатные действия со стороны медиков.
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского управления Следственного комитета Михаилу Богинскому возбудить уголовное дело. Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК.
Как пишет Е1.RU со ссылкой на представителя семьи Юлию Липинскую, мама ребенка уже получила постановление о возбуждении уголовного дела и о признании ее потерпевшей.
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