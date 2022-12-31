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В Индии арестовали жителя Каменска-Уральского за посещение священного холма без разрешения
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Полиция Индии задержала 34-летнего уроженца Каменска-Уральского за восхождение на священный холм Аннамалаи, для посещения которого требуется разрешение. Об этом сообщает индийская национальная газета The Hindu.
Это произошло ранним утром 4 января 2023 года. Уралец в компании двух путешественников поднялся на холм по маршруту для религиозных служителей во время фестиваля огней. Позже их задержала полиция.
Сообщается, что во время посещения холма житель Каменска-Уральского запустил дрон, чтобы запечатлеть природу и индуистский храм Аннамалаияра, посвящённый Шиве, не подозревая, что местные законы запрещают съемку в том месте.
Это произошло ранним утром 4 января 2023 года. Уралец в компании двух путешественников поднялся на холм по маршруту для религиозных служителей во время фестиваля огней. Позже их задержала полиция.
Сообщается, что во время посещения холма житель Каменска-Уральского запустил дрон, чтобы запечатлеть природу и индуистский храм Аннамалаияра, посвящённый Шиве, не подозревая, что местные законы запрещают съемку в том месте.
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