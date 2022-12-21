Возрастное ограничение 18+

Первые общежития деревни спортивных состязаний в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию

17.21 Пятница, 30 декабря 2022
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге ввели в эксплуатацию первые общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

В эксплуатацию сданы два из пяти комплексов общежитий. Они продолжили череду объектов, построенных специальной к студенческим играм.

Накануне разрешение на ввод в эксплуатацию получил Центр художественной и эстетической гимнастики. Ранее к студенческим играм уже построили Академию волейбола имени Карполя и Дворец самбо в Верхней Пышме.

Заместитель губернатора Сергей Швиндт рассказал, что полностью все объекты деревни – общежития, общественный и медицинский центр, улицы и инженерную инфраструктуру – планируют торжественно открыть в июне следующего года. С января также начнется череда открытия спортивных центров: Центр художественной и эстетической гимнастики, дворец дзюдо и дворец водных видов спорта.

Напомним, что деревня спортивных состязаний возводится в районе Новокольцовский. Изначально ее называли деревней Универсиады, которая должна была проводиться в Екатеринбурге в 2023 году. Однако 29 апреля этого года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право уральской столицы на проведение Всемирных студенческих игр.

Вместо Универсиады в Екатеринбурге решили провести Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Новую меру поддержи вводят для IT-компаний в Свердловской области
21 декабря 2022
«Ласточки» свяжут Екатеринбург и север Свердловской области в конце января
30 декабря 2022
Стал известен график работы общественного транспорта Екатеринбурга в праздники
27 декабря 2022
Угольные котельные 50 свердловских школ и больниц должны перевести на газ до 2030 года
28 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Екатеринбурге хотят уничтожить одного из последних путти

Как одна из уникальных сразу в нескольких аспектах усадеб внезапно оказалась исключена из перечня объектов культурного наследия
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:17 Нижний Тагил бьёт печальные рекорды по смертности от раковых заболеваний
20:43 За гибель молодого кондуктора на Уралмаше под суд отдали водителя автобуса
20:18 Из-за резкого похолодания в Ревде опять вырос «световой лес»
19:41 За пожар в Нижнетагильском лесничестве взыскали с лесозаготовителей
18:44 Парк Маяковского открыл для посетителей две высоченные горки
18:24 Автомобилист «не заметил» поезд на одной из улиц Екатеринбурга
17:52 В новогоднюю ночь в Свердловской области будет морозно
17:34 Выращенные в Италии семена моркови забраковали в Свердловской области
17:21 Первые общежития деревни спортивных состязаний в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию
16:48 Мэрия Екатеринбурга отложила благоустройство дендропарка на неопределенный срок
16:19 Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки
15:54 Глава Алапаевска через суд отменил решение гордумы о своей отставке
15:23 Суд в Екатеринбурге отправил педофила в колонию на 20 лет
14:55 Дистант в свердловских школах после зимних каникул продлевать не планируют
14:22 В праздники в Екатеринбурге может выпасть почти месячная норма осадков
13:51 Больше недели ищут пропавшую женщину в Свердловской области
13:25 В Свердловской области подтвердили 149 новых случаев коронавируса
12:54 «Святогор» построил новый корт для юных хоккеистов поселка Полуночное
12:29 В Екатеринбурге изменится график работы прививочных кабинетов и травмпунктов
11:53 Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге готов к открытию
11:22 «Ласточки» свяжут Екатеринбург и север Свердловской области в конце января
10:55 Мэрия Нижнего Тагила выплатит 40 тысяч рублей пострадавшему от нападения собаки ребенку
10:28 Перед праздниками в Дегтярске закрылось здание автовокзала
09:54 Схема движения двух автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге
09:21 Под Екатеринбургом автомобиль разорвало пополам после столкновения со столбом
21:20 Ельцин Центр остался без арт-директора
Все новости Свердловской области
18:22 ВЦИОМ: 48% россиян хотели бы восстановления СССР
17:49 Полиция Краснодара задержала 15 человек по делу о вовлечении в занятие проституцией
16:15 Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год
15:25 МЧС: взрыв газа в жилом доме в Москве не подтвержден
14:54 Основатель «Яндекса» Аркадий Волож объявил об уходе из компании
14:33 СМИ: на западе Москвы пожар на пятом этаже в многоквартирном доме
13:47 В США «газлайтинг» назвали словом года
12:51 В Перми из-за вспыхнувшего угля сгорел локомотив ретропоезда
11:33 Власти Тувы ввели в регионе запрет на продажу алкоголя с 31 декабря по 8 января
11:09 Самолёт из Хабаровска экстренно сел в Южно-Сахалинске из-за загоревшегося зарядного устройства
18:13 Российские учёные разработали сверхвысокомолекулярный пластик с малым газовыделением
17:53 Путин подписал закон о штрафах за осквернение георгиевских лент
17:38 В Забайкалье уничтожили вакцины от коронавируса на 1,5 миллиона рублей
16:54 В Китае в выставочном зале гуанчжоуского автосалона случился пожар
16:30 Пять человек погибли в аварии на автомагистрали в Южной Корее
15:46 Пострадавший от гигантской сосульки в Москве генерал МЧС переведён из реанимации
15:17 На режимном предприятии в Санкт-Петербурге произошёл взрыв
14:42 Следственный комитет возбудил дело после гибели детей при пожаре в Иркутской области
14:08 Петербургский завод Hyundai возобновил производство кузовов
13:33 На реконструкцию медучреждений в регионах выделили почти 39 миллиардов рублей
19:59 СМИ: в Москве на голову генералу МЧС упала гигантская сосулька, он госпитализирован
18:47 В Кудрово произошла драка из-за спора о том, кто будет управлять самым большим домом в Европе
17:49 Суд в Перми приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы
17:01 В Приморье пенсионерка оказалась заблокирована в доме на несколько дней из-за нечищеных дорог
15:53 В Хабаровске горел цех на заводе Амуркабель, из помещения эвакуировали 9 газовых баллонов
15:06 Житель Якутии вылепил символ года из навоза — двухметрового зайца, бьющего в барабан
Все новости России и мира
21:17 Нижний Тагил бьёт печальные рекорды по смертности от раковых заболеваний
20:43 За гибель молодого кондуктора на Уралмаше под суд отдали водителя автобуса
20:18 Из-за резкого похолодания в Ревде опять вырос «световой лес»
19:41 За пожар в Нижнетагильском лесничестве взыскали с лесозаготовителей
18:44 Парк Маяковского открыл для посетителей две высоченные горки
18:24 Автомобилист «не заметил» поезд на одной из улиц Екатеринбурга
17:52 В новогоднюю ночь в Свердловской области будет морозно
17:34 Выращенные в Италии семена моркови забраковали в Свердловской области
17:21 Первые общежития деревни спортивных состязаний в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию
16:48 Мэрия Екатеринбурга отложила благоустройство дендропарка на неопределенный срок
16:19 Екатеринбург встал в восьмибалльные пробки
15:54 Глава Алапаевска через суд отменил решение гордумы о своей отставке
15:23 Суд в Екатеринбурге отправил педофила в колонию на 20 лет
14:55 Дистант в свердловских школах после зимних каникул продлевать не планируют
14:22 В праздники в Екатеринбурге может выпасть почти месячная норма осадков
13:51 Больше недели ищут пропавшую женщину в Свердловской области
13:25 В Свердловской области подтвердили 149 новых случаев коронавируса
13:01 Молодой ученый из Пермского Политеха создал ПО для оптимизации обучения IT-специалистов
12:57 Росреестр Прикамья напоминает о нововведениях в законодательстве о недвижимости с 1 января
12:54 «Святогор» построил новый корт для юных хоккеистов поселка Полуночное
12:29 В Екатеринбурге изменится график работы прививочных кабинетов и травмпунктов
11:53 Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге готов к открытию
11:22 «Ласточки» свяжут Екатеринбург и север Свердловской области в конце января
10:55 Мэрия Нижнего Тагила выплатит 40 тысяч рублей пострадавшему от нападения собаки ребенку
10:28 Перед праздниками в Дегтярске закрылось здание автовокзала
09:54 Схема движения двух автобусных маршрутов изменится в Екатеринбурге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK