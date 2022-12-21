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Первые общежития деревни спортивных состязаний в Екатеринбурге ввели в эксплуатацию
Общество
Фото: департамент информационной политики Свердловской области
В Екатеринбурге ввели в эксплуатацию первые общежития деревни Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
В эксплуатацию сданы два из пяти комплексов общежитий. Они продолжили череду объектов, построенных специальной к студенческим играм.
Накануне разрешение на ввод в эксплуатацию получил Центр художественной и эстетической гимнастики. Ранее к студенческим играм уже построили Академию волейбола имени Карполя и Дворец самбо в Верхней Пышме.
Заместитель губернатора Сергей Швиндт рассказал, что полностью все объекты деревни – общежития, общественный и медицинский центр, улицы и инженерную инфраструктуру – планируют торжественно открыть в июне следующего года. С января также начнется череда открытия спортивных центров: Центр художественной и эстетической гимнастики, дворец дзюдо и дворец водных видов спорта.
Напомним, что деревня спортивных состязаний возводится в районе Новокольцовский. Изначально ее называли деревней Универсиады, которая должна была проводиться в Екатеринбурге в 2023 году. Однако 29 апреля этого года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право уральской столицы на проведение Всемирных студенческих игр.
Вместо Универсиады в Екатеринбурге решили провести Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.
В эксплуатацию сданы два из пяти комплексов общежитий. Они продолжили череду объектов, построенных специальной к студенческим играм.
Накануне разрешение на ввод в эксплуатацию получил Центр художественной и эстетической гимнастики. Ранее к студенческим играм уже построили Академию волейбола имени Карполя и Дворец самбо в Верхней Пышме.
Заместитель губернатора Сергей Швиндт рассказал, что полностью все объекты деревни – общежития, общественный и медицинский центр, улицы и инженерную инфраструктуру – планируют торжественно открыть в июне следующего года. С января также начнется череда открытия спортивных центров: Центр художественной и эстетической гимнастики, дворец дзюдо и дворец водных видов спорта.
Напомним, что деревня спортивных состязаний возводится в районе Новокольцовский. Изначально ее называли деревней Универсиады, которая должна была проводиться в Екатеринбурге в 2023 году. Однако 29 апреля этого года на заседании Исполнительного комитета Международной федерации студенческого спорта было принято решение «отложить» право уральской столицы на проведение Всемирных студенческих игр.
Вместо Универсиады в Екатеринбурге решили провести Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ.
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