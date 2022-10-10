Вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вместо Универсиады состоится Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Мероприятие пройдет с 19 по 31 2023 года.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий, проходящих в его рамках.
Мероприятие пройдет на разных площадках Екатеринбурга, среди которых – ДИВС, Академия волейбола Н.В. Карполя, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, Академия тенниса «Гринвич» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Предполагается, что состязания будут по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол «3×3», бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо. Разыграют 189 комплектов медалей.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области, перечень учебных заведений, которые станут потенциальными участниками фестиваля, включает 246 вузов из 94 стран мира. Спортсмены должны быть не младше 17 лет.
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий, проходящих в его рамках.
Мероприятие пройдет на разных площадках Екатеринбурга, среди которых – ДИВС, Академия волейбола Н.В. Карполя, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, Академия тенниса «Гринвич» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Предполагается, что состязания будут по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол «3×3», бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо. Разыграют 189 комплектов медалей.
Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области, перечень учебных заведений, которые станут потенциальными участниками фестиваля, включает 246 вузов из 94 стран мира. Спортсмены должны быть не младше 17 лет.
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