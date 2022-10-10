Вместо Универсиады в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль университетского спорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вместо Универсиады состоится Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Мероприятие пройдет с 19 по 31 2023 года.Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годах. Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий, проходящих в его рамках.Мероприятие пройдет на разных площадках Екатеринбурга, среди которых – ДИВС, Академия волейбола Н.В. Карполя, Дворец водных видов спорта, Дворец дзюдо, Центр художественной и эстетической гимнастики, Академия тенниса «Гринвич» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».Предполагается, что состязания будут по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол «3×3», бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо. Разыграют 189 комплектов медалей.Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области, перечень учебных заведений, которые станут потенциальными участниками фестиваля, включает 246 вузов из 94 стран мира. Спортсмены должны быть не младше 17 лет.