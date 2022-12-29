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Ледовый городок на площади 1905 года в Екатеринбурге готов к открытию
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня, 30 декабря, в Екатеринбурге на площади 1905 года откроется ледовый городок. Открытие состоится в 17.00
В этом году администрация города отказалась от фейерверка и торжественной церемонии по случаю открытия новогодней площадки.
Ледовый городок сегодня будет работать до 22.00, а в новогоднюю ночь и в ночь на 7 января – до 03.00. В остальные дни в новогодние каникулы – до 23.00, после 9 января – до 22.00.
Отметим, что ледовый городок 2022/2023 обошелся для городского бюджета в рекордную сумму 26,2 миллиона рублей. Работать новогодняя площадка будет всего 17 дней – до 15 января.
Ранее «Вечерние ведомости» публиковали стоимость всех ледовых городков в Екатеринбурге с 2009 года.
В этом году администрация города отказалась от фейерверка и торжественной церемонии по случаю открытия новогодней площадки.
Ледовый городок сегодня будет работать до 22.00, а в новогоднюю ночь и в ночь на 7 января – до 03.00. В остальные дни в новогодние каникулы – до 23.00, после 9 января – до 22.00.
Отметим, что ледовый городок 2022/2023 обошелся для городского бюджета в рекордную сумму 26,2 миллиона рублей. Работать новогодняя площадка будет всего 17 дней – до 15 января.
Ранее «Вечерние ведомости» публиковали стоимость всех ледовых городков в Екатеринбурге с 2009 года.
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