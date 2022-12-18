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В екатеринбургской больнице спасли беременную пациентку с кровоизлиянием в мозг

10.30 Вторник, 27 декабря 2022
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга спасли жизнь 29-летней женщине, носившей ребёнка, проведя две нейрохирургические операции практически одновременно. Врачам удалось сохранить жизнь не только молодой маме, но и её новорождённому малышу.

Как рассказали в самом учреждении, 12 декабря в приёмное отделение больницы поступила беременная женщина на 33-34 неделе. Она жаловалась на невыносимую головную боль в области затылка. При проведении МРТ врачи выявили острое нарушение мозгового кровообращение. Это говорило о «свежем» инсульте. Тогда на консилиуме акушеров и нейрохирургов было принято решение неотложно родоразрешить женщину.

Сначала медики провели кесарево сечение, после чего приступили к спасению женщины. На втором этапе они провели диагностические мероприятия и выявили повреждённые и разорвавшиеся сосуды мозга, затем «заклеили» их полимерным составом. На последнем этапе с помощью микрохирургических инструментов под постоянным контролем через операционный микроскоп была удалена гематома, давившая на жизненно важные зоны мозга.

«Операции по поводу артериовенозной мальформации в остром периоде достаточно сложные и без фактора беременности. Очень редко, но бывают и такие сложные случаи. В нашей нейрохирургической службе был подобный опыт в 2015 году. Тогда была избрана другая тактика. Мы создали прецедент в России, прооперировав беременную и дав ей возможность потом доносить два плода. На этот раз сроки беременности позволяли родоразрешить женщину и сразу же выполнить ряд нейрохирургических манипуляций для спасения ее жизни», – отметил заместитель главного врача ГКБ 40 по нейрохирургии, главный внештатный нейрохирург министерства здравоохранения Свердловской области и России в УрФО Владимир Колотвинов.


Он объяснил, что уникальность этого случая в родоразрешении и двух нейрохирургических операциях, выполненных на одной площадке в течение одного наркоза практически одновременно, что позволило исключить потерю времени.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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