В Свердловской области ищут 66-летнего мужчину, пропавшего в начале ноября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сысертском городском округе Свердловской области ищут 66-летнего Алексея Торичнева. В последний раз его видели 1 ноября 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Мужчина ростом 164 сантиметра, плотного телосложения, с тёмно-русыми с сединой волосами и зелёными глазами. На момент пропажи был одет в куртку чёрного цвета, замшевую шапку-ушанку, серые брюки и рыбацкие сапоги. Из особых примет вмятина на лбу из-за детской травмы.Розыском пропавшего занимается межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону +7(34374)6-83-81.Также звонить можно по номерам 8 900 044-02-20 и 112.