Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ищут 66-летнего мужчину, пропавшего в начале ноября
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Сысертском городском округе Свердловской области ищут 66-летнего Алексея Торичнева. В последний раз его видели 1 ноября 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Мужчина ростом 164 сантиметра, плотного телосложения, с тёмно-русыми с сединой волосами и зелёными глазами. На момент пропажи был одет в куртку чёрного цвета, замшевую шапку-ушанку, серые брюки и рыбацкие сапоги. Из особых примет вмятина на лбу из-за детской травмы.
Розыском пропавшего занимается межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону +7(34374)6-83-81.
Также звонить можно по номерам 8 900 044-02-20 и 112.
Мужчина ростом 164 сантиметра, плотного телосложения, с тёмно-русыми с сединой волосами и зелёными глазами. На момент пропажи был одет в куртку чёрного цвета, замшевую шапку-ушанку, серые брюки и рыбацкие сапоги. Из особых примет вмятина на лбу из-за детской травмы.
Розыском пропавшего занимается межмуниципальный отдел МВД России «Сысертский». Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону +7(34374)6-83-81.
Также звонить можно по номерам 8 900 044-02-20 и 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего накануне
18 декабря 2022
18 декабря 2022
В Екатеринбурге ищут 50-летнего мужчину, пропавшего 24 декабря
25 декабря 2022
25 декабря 2022
В Екатеринбурге больше месяца ищут пропавшего мужчину
26 декабря 2022
26 декабря 2022