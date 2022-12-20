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«Попилочный зуд» перекинулся с Уралмаша на Эльмаш

18.41 Четверг, 22 декабря 2022
Общество
Фото: Антон Каптелов
Работы по спиливанию сучьев и целых стволов замечены были сегодня в микрорайоне Эльмаш Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Большая бригада «лесорубов» со спецтехникой кромсала тополя на улице Шефской, возле парка за Центром культуры «Эльмаш» (бывший ДК УЭТМ).

Напомним, что ранее «попилочным» работам возмутились жители «второй половинки» района, Уралмаша. Когда начали спиливать деревья на улицах Ильича и Кировградской, они даже направили обращение в мэрию с требованием пояснить, почему пилить деревья принялись зимой и собираются ли высаживать взамен им новые. Ответ пришёл от заместителя главы администрации Орджоникидзевского района и сводился к следующему: пилят больные деревья, чтобы не упали, а вопрос о высадке новых будет решаться в 2023-м году. Ну, и в 2024-м. Ну, или вообще не будет, если не найдётся дополнительного финансирования.

При этом, замглавы района Говоруха не потрудился объяснить, почему «попилочный зуд» не оставляет чиновников, отправляющих на улицы людей с пилами, даже зимой, причём — в самые морозные дни, хотя именно это не рекомендуют делать специалисты. Все спилы — это, по сути, открытые раны дерева. Нанесённые в неподходящее время и без должной обработки они как раз способствуют возникновению болезней у дерева. Обрезку кустарников, кронирование деревьев поэтому рекомендуется делать ранней весной, когда активное сокодвижение ещё не началось, а температура воздуха уже достаточно высокая.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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