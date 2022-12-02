Жителей Уралмаша оставляют без деревьев

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ни снег, ни зимние морозы не мешают екатеринбуржским «пильщикам» продолжать лишать сограждан деревьев. На Уралмаше, вопреки рекомендациям учёных, деревья пилят «не по сезону».Впрочем, рекомендации касаются кронирования деревьев, которое действительно лучше выполнять весной или осенью, но никак не зимой. На улицах Уралмаша, а точнее — на улице Ильича и Кировградской — деревья пилят под корень, с целью не привести их в порядок, а попросту изничтожить. Об этом сообщают сами уралмашевцы, взволнованные тем, что их лишают тополей и клёнов.«Встретила такую же неравнодушную женщину с сыном. Они подходили к этим рубщикам, требовали документы на снос зеленых насаждений. Никаких документов им не показали, притворились непонимающими русский язык. Женщина вызывала полицию, но те не приехали», — пишет, например, подписчица ВК-группы «УРАЛМАШ_ЭЛЬМАШ.РФ». Между тем, напомним, даже спиливание веток с дерева в черте города запрещено без разрешения госорганов. Так, для спиливания «под пенёк» крупноразмерного дерева необходим порубочный билет, который выдаёт Департамент природопользования и охраны окружающей среды Екатеринбурга.