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Путеводитель по Химмашу выпустил Музей истории Екатеринбурга
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Музей истории Екатеринбурга выпустил путеводитель по Химмашу. Презентация путеводителя состоится в музее 18 декабря в 16.00.
Брошюра выйдет тиражом в 500 экземпляров. Это будет третий по счету толстый путеводитель «районной» серии. Ранее были выпущены книги об Эльмаше и Уралмаше. Многие представленные в издании фотографии и документы печатаются впервые.
Авторами путеводителя по Химмашу являются историки Ксения Пименова, Александр Думчиков и Николай Корепанов. Научный консультант – Наталья Лазукова, выпускающий редактор серии – Светлана Булатова, дизайнер – Ксения Горб.
«Старинный железоделательный завод, речной и дирижаблепорт, гигант первых пятилеток, рабочий поселок, модернистский соцгородок, современный микрорайон – все это „лица“ микрорайона Химмаш на разных исторических отрезках. Сегодня этот микрорайон чаще всего ассоциируется с неоклассической архитектурой его главной улицы Грибоедова. При этом за скобками, как правило, остаются Нижнеисетский детский дом, химмашевский МЖК, „самостроевские“ дома, многочисленные произведения монументального искусства, созданные заводскими художниками, а еще – десятки и сотни историй, рассказанные его жителями. Все эти сюжеты и свидетельства вплетаются в общее повествование, делая историю микрорайона объемнее, значительнее, сложнее», – написано во вступлении к изданию.
Для посещения презентации путеводителя предварительная регистрация. Продавать издание будут в сувенирных лавках музея и Водонапорной башни.
Ранее мы писали, что новым директором Музея истории Екатеринбурга назначен Игорь Пушкарев.
Брошюра выйдет тиражом в 500 экземпляров. Это будет третий по счету толстый путеводитель «районной» серии. Ранее были выпущены книги об Эльмаше и Уралмаше. Многие представленные в издании фотографии и документы печатаются впервые.
Авторами путеводителя по Химмашу являются историки Ксения Пименова, Александр Думчиков и Николай Корепанов. Научный консультант – Наталья Лазукова, выпускающий редактор серии – Светлана Булатова, дизайнер – Ксения Горб.
«Старинный железоделательный завод, речной и дирижаблепорт, гигант первых пятилеток, рабочий поселок, модернистский соцгородок, современный микрорайон – все это „лица“ микрорайона Химмаш на разных исторических отрезках. Сегодня этот микрорайон чаще всего ассоциируется с неоклассической архитектурой его главной улицы Грибоедова. При этом за скобками, как правило, остаются Нижнеисетский детский дом, химмашевский МЖК, „самостроевские“ дома, многочисленные произведения монументального искусства, созданные заводскими художниками, а еще – десятки и сотни историй, рассказанные его жителями. Все эти сюжеты и свидетельства вплетаются в общее повествование, делая историю микрорайона объемнее, значительнее, сложнее», – написано во вступлении к изданию.
Для посещения презентации путеводителя предварительная регистрация. Продавать издание будут в сувенирных лавках музея и Водонапорной башни.
Ранее мы писали, что новым директором Музея истории Екатеринбурга назначен Игорь Пушкарев.
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