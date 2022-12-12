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Директором Музея истории Екатеринбурга стал Игорь Пушкарев
Общество
Фото: Вечерние ведомости
На заседании Совета неравнодушных горожан мэр уральской столицы Алексей Орлов объявил о назначении Игоря Пушкарева на пост директора Музея истории Екатеринбурга.
Игорь Пушкарев – историк по образованию. Ранее он работал журналистом издания Znak.com.
Напомним, что в конце октября стало известно об отставке предыдущего директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского. На должность замдиректора музея был назначен бывший зампрокурора области Владимир Маленьких. Игорь Пушкарев все это время был в статусе и.о. директора музея.
Игорь Пушкарев – историк по образованию. Ранее он работал журналистом издания Znak.com.
Напомним, что в конце октября стало известно об отставке предыдущего директора Музея истории Екатеринбурга Сергея Каменского. На должность замдиректора музея был назначен бывший зампрокурора области Владимир Маленьких. Игорь Пушкарев все это время был в статусе и.о. директора музея.
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