Власти Екатеринбурга изменили статус леса, против строительства глэмпинга в котором боролись жители Мичуринского
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга внесла изменения в картографическую часть Правил землепользования и застройки города, переведя участок леса в Мичуринском с кадастровым номером 66:41:0313009:20 из территориальной зоны Р-1 (зона отдыха населения) в зону ЗГЛ (зона городских лесов). «Вечерние ведомости» обнаружили эти изменения на официальном геопортале Екатеринбурга.
Теперь участок на окраине Мичуринского отнесён к зоне ЗГЛ, как и соседний большой участок
Изменение территориальной зоны на ЗГЛ защищает участок от появления многих объектов. Так, согласно градостроительным регламентам, в зоне Р-1 допустимо возводить ряд объектов, не являющихся объектами капитального строительства: точки общепита, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, религиозные объекты, спортивные объекты, объекты, использующиеся в целях природно-познавательного туризма, объекты связи. Правовой режим территории ЗГЛ регламентируется лесным законодательством в целях сохранения полезных функций лесов, и накладывает более серьёзные ограничения для использования участка.
В прошлом году участок из зоны Ж-4 перевели в зону Р-1
Примечательно, что ещё год назад мэрия всячески отвергала предложения местных жителей перевести участок в зону ЗГЛ, приводя в ответ множество аргументов. Тогда этот участок относился к территориальной зоне Ж-4 (среднеэтажная жилая застройка) и городские власти вынесли на общественные обсуждения проект, предполагающий перевод участка в зону Р-1. Местные жители на странице обсуждений предложили альтернативный вариант – объединить участок с соседним – более крупным, уже относящимся к зоне ЗГЛ. Оба участка представляли собой однородный лес и не имели никаких видимых границ. Однако городская администрация отказалась учитывать это предложения, заявив, что для установления зоны ЗГЛ нет правовых оснований.
В июле 2021 года мэрия отказалась относить участок к зоне ЗГЛ, отвергнув предложения жителей Мичуринского
В это же время местные жители протестовали против строительства глэмпинга на спорном участке. Зону ЗГЛ активисты предлагали установить, чтобы исключить возможность появления таких объектов. В итоге жителям Мичуринского удалось добиться переноса глэмпинга – предприниматель Роман Сурин свернул строительные работы в лесу и перенёс глэмпинг на Уктус, но зона ЗГЛ в 2021 году мэрией установлена не была.
В 2021 году местные жители встали на защиту леса
Однако в 2022 году изменения в ПЗЗ, на которых настаивали мичуринцы, власти всё же внесли. Что побудило мэрию прислушаться к мнению жителей, и когда появились правовые основания для изменения территориальной зоны, которые отсутствовали в 2021 году, остаётся только догадываться – весной этого года у гордумы Екатеринбурга отобрали градостроительные полномочия, поэтому дискуссии по изменению назначения земли в Екатеринбурге из публичного пространства практически исчезли – теперь изменения в ПЗЗ готовятся исключительно в кабинетах администрации города.
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