Власти Екатеринбурга изменили статус леса, против строительства глэмпинга в котором боролись жители Мичуринского

Теперь участок на окраине Мичуринского отнесён к зоне ЗГЛ, как и соседний большой участок

В прошлом году участок из зоны Ж-4 перевели в зону Р-1

В июле 2021 года мэрия отказалась относить участок к зоне ЗГЛ, отвергнув предложения жителей Мичуринского

В 2021 году местные жители встали на защиту леса

Владислав Постников © Вечерние ведомости