Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий

Теперь регулировать ПЗЗ будет городская администрация

14.30 Вторник, 19 апреля 2022
Политика
Скрин записи заседания гордумы, на котором рассматривались изменения в ПЗЗ.
Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект, который предполагает исключение Екатеринбургской гордумы из цепочки принятия решений при изменении важнейшего градостроительного документа – Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Екатеринбург» (ПЗЗ). Теперь решения по данному вопросу будет приниматься в кабинетах Администрации Екатеринбурга.

О том, что гордуму Екатеринбурга могут лишить градостроительных полномочий, стало известно две недели назад. Решение начали готовить на областном уровне – сама гордума по нему не голосовала и, как выяснилось в ходе сегодняшнего заседания ЗакСО, даже не представляла своё мнение по этому поводу.

Законопроект вносил депутат от «Единой России» Валентин Лаппо, который в прошлом сам работал в городской администрации – был главой Железнодорожного района. По словам, Лаппо, в изменившихся за последние два месяца условиях необходима поддержка строительной отрасли, и отмена слушаний в гордуме будет способствовать этому — ускорит принятие решений о строительстве того или иного объекта, снизит издержки.

Единороссу в ходе обсуждения законопроекта возражали, в основном, представители фракции КПРФ. Так, лидер фракции Александр Ивачёв опроверг утверждение Лаппо о том, что все депутаты ЗакСО, избранные от Екатеринбурга, принимали участие в разработке законопроекта и высказались в его поддержку (Лаппо привёл этот аргумента, почему не спрашивалось мнение самих депутатов горудмы, которых лишают полномочий). По всей видимости, Ивачёв намекал на себя (представитель КПРФ был избран в нынешний созыв в качестве одномандатника по Чкаловскому округу Екатеринбурга, опередив единоросса Валерия Савельева).

Ещё один депутат от КПРФ, Олег Гордеев (сам до сентября 2021 года бывший депутатом гордумы Екатеринбурга), напомнил, что обсуждение изменений ПЗЗ в гордуме занимает две недели, и ещё 10 дней уходит на вступление в силу решения, что является несущественным сроком для строительной отрасли. Гордеев напомнил ряд случаев, когда благодаря гордуме удавалось остановить реализацию вызывающих отторжение жителей проектов – «Баден-Баден» на Шарташе, глэмпинг в лесу рядом с Мичуринском.

Депутат из Качканара Габбас Даутов заявил, что этот закон элементарно ущемляет права в первую очередь уполномоченных жителей города Екатеринбурга – депутатов. «Депутаты рассматривают те вопросы, которые касаются социальных проблем населения. Вот вы говорите, что предложение по изменению ПЗЗ вносится по обращению заинтересованного лица. То есть решение должно приниматься на основании обращения заинтересованного лица? Или на основании мнения жителей, которые уполномочили депутатов представлять их интересы в муниципальных органах власти?» — начал эмоциональную речь депутат, после которой спикер Людмила Бабушкина даже пригрозила лишить Даутова слова.

Депутат от «Единой России» Виктор Маслаков возразил коммунистам, заявив, что до 2018 года у гордумы не было полномочий по утверждению нормативов ПЗЗ и ППТ (проектов планировки территории), а до этого городская администрация «двадцать с лишним лет спокойно принимала решения».

В итоге за лишение гордумы градостроительных полномочий проголосовало 36 депутатов ЗакСО из 45 присутствовавших, 9 высказались против.

Напомним, что ПЗЗ состоят из регламентной и картографической частей. В регламентной части зафиксированы общие принципы застройки территории. Из последних существенных изменений в регламентную часть можно вспомнить решение увеличить максимально возможную плотность застройки, отменить правило по максимальной застройке участка в 60% и ликвидировать обязательные отступы между зданием и границами участка, принятые в октябре 2020 года. Картографическая часть ПЗЗ делить город на территориальные зоны, в каждой из которых имеются свои правила застройки и виды разрешённого использования земельного участка. Ярким примером изменения картографической части ПЗЗ является перевод земли в сквере на Октябрьской площади из территориальной зоны ТОП-1 (парки, скверы, бульвары) в зону ЦС-5 (зона объектов религиозного назначения) в 2019 году – гордума тогда приняла это изменение, однако после массовых протестов его пришлось «откатить» назад. С тех пор к обсуждениям изменений ПЗЗ в гордуме стало привлекаться больше внимания горожан, и в ряде случае общественное мнение влияло на решение депутатов.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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