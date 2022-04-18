Заксобрание Свердловской области лишило Екатеринбургскую гордуму градостроительных полномочий

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении законопроект, который предполагает исключение Екатеринбургской гордумы из цепочки принятия решений при изменении важнейшего градостроительного документа – Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Екатеринбург» (ПЗЗ). Теперь решения по данному вопросу будет приниматься в кабинетах Администрации Екатеринбурга.О том, что гордуму Екатеринбурга могут лишить градостроительных полномочий, стало известно две недели назад. Решение начали готовить на областном уровне – сама гордума по нему не голосовала и, как выяснилось в ходе сегодняшнего заседания ЗакСО, даже не представляла своё мнение по этому поводу.Законопроект вносил депутат от «Единой России» Валентин Лаппо, который в прошлом сам работал в городской администрации – был главой Железнодорожного района. По словам, Лаппо, в изменившихся за последние два месяца условиях необходима поддержка строительной отрасли, и отмена слушаний в гордуме будет способствовать этому — ускорит принятие решений о строительстве того или иного объекта, снизит издержки.Единороссу в ходе обсуждения законопроекта возражали, в основном, представители фракции КПРФ. Так, лидер фракции Александр Ивачёв опроверг утверждение Лаппо о том, что все депутаты ЗакСО, избранные от Екатеринбурга, принимали участие в разработке законопроекта и высказались в его поддержку (Лаппо привёл этот аргумента, почему не спрашивалось мнение самих депутатов горудмы, которых лишают полномочий). По всей видимости, Ивачёв намекал на себя (представитель КПРФ был избран в нынешний созыв в качестве одномандатника по Чкаловскому округу Екатеринбурга, опередив единоросса Валерия Савельева).Ещё один депутат от КПРФ, Олег Гордеев (сам до сентября 2021 года бывший депутатом гордумы Екатеринбурга), напомнил, что обсуждение изменений ПЗЗ в гордуме занимает две недели, и ещё 10 дней уходит на вступление в силу решения, что является несущественным сроком для строительной отрасли. Гордеев напомнил ряд случаев, когда благодаря гордуме удавалось остановить реализацию вызывающих отторжение жителей проектов – «Баден-Баден» на Шарташе, глэмпинг в лесу рядом с Мичуринском.Депутат из Качканара Габбас Даутов заявил, что этот закон элементарно ущемляет права в первую очередь уполномоченных жителей города Екатеринбурга – депутатов.— начал эмоциональную речь депутат, после которой спикер Людмила Бабушкина даже пригрозила лишить Даутова слова.Депутат от «Единой России» Виктор Маслаков возразил коммунистам, заявив, что до 2018 года у гордумы не было полномочий по утверждению нормативов ПЗЗ и ППТ (проектов планировки территории), а до этого городская администрация «двадцать с лишним лет спокойно принимала решения».В итоге за лишение гордумы градостроительных полномочий проголосовало 36 депутатов ЗакСО из 45 присутствовавших, 9 высказались против.Напомним, что ПЗЗ состоят из регламентной и картографической частей. В регламентной части зафиксированы общие принципы застройки территории. Из последних существенных изменений в регламентную часть можно вспомнить решение увеличить максимально возможную плотность застройки, отменить правило по максимальной застройке участка в 60% и ликвидировать обязательные отступы между зданием и границами участка, принятые в октябре 2020 года. Картографическая часть ПЗЗ делить город на территориальные зоны, в каждой из которых имеются свои правила застройки и виды разрешённого использования земельного участка. Ярким примером изменения картографической части ПЗЗ является перевод земли в сквере на Октябрьской площади из территориальной зоны ТОП-1 (парки, скверы, бульвары) в зону ЦС-5 (зона объектов религиозного назначения) в 2019 году – гордума тогда приняла это изменение, однако после массовых протестов его пришлось «откатить» назад. С тех пор к обсуждениям изменений ПЗЗ в гордуме стало привлекаться больше внимания горожан, и в ряде случае общественное мнение влияло на решение депутатов.