На следующей неделе в Свердловской области станет теплее
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, на следующей неделе в Свердловской области будет немного теплее. Также в регионе ожидается небольшой снег.
В понедельник, 28 ноября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -19…-24°C, в горах и низинах до -29°C. Днём -13…-18°C. Ветер южный, юго-западный 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -20…-22°C, днём -14…-16°C. Ветер южный 2-7 м/сек.
Во вторник, 29 ноября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -19…-24°C, днём -11…-16°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -20…-22°C, днём -12…-14°C. Ветер неустойчивый слабый.
В среду, 30 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ночью -14…-19°C, при прояснении до -22°C. Днём -10…-15°C. Ветер неустойчивый слабый.
В столице Урала облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -14…-16°C, -10…-12°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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