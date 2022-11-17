Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на грязную воду из крана

«Грязь и мазут текут из крана вместо воды», – цитирует местного жителя городской паблик, – «То такая, то чуть светлее, но прозрачную воду по нашим временам я вижу только в кино или на картинках. Звонил я в ЖУ, они ссылаются на поставляющую компанию, а нам то простым смертным что делать? Я оплачиваю воду согласно тарифам и купаться вот в этом я не готов. А вы ещё хотите тарифы поднимать!?».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости