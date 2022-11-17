Жители Нижнего Тагила вновь жалуются на грязную воду из крана
Общество
Скрин из видео: Инцидент Нижний Тагил
Проблема с грязной водой в домах Нижнего Тагила на Тагилстрое остаётся актуальной. Если в прошлый раз тагильчане говорили о воде цвета крепкого кофе, то теперь они сравнивают её с мазутом. Видео с чёрной водой опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил».
«Грязь и мазут текут из крана вместо воды», – цитирует местного жителя городской паблик, – «То такая, то чуть светлее, но прозрачную воду по нашим временам я вижу только в кино или на картинках. Звонил я в ЖУ, они ссылаются на поставляющую компанию, а нам то простым смертным что делать? Я оплачиваю воду согласно тарифам и купаться вот в этом я не готов. А вы ещё хотите тарифы поднимать!?».
Напомним, что жаловаться на грязную воду в своих квартирах жители Нижнего Тагила начали ещё с октября. В ноябре «Инцидент Нижний Тагил» сообщил о том, что к ситуации уже подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший начать доследственную проверку из-за грязной воды.
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