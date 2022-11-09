Жители Нижнего Тагила напомнили о нерешённой проблеме с грязной водой
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Проблема с грязной водой в квартирах в Нижнем Тагиле остаётся нерешённой. Один из жителей Тагилстроя поделился видео, на котором видно, как из крана бежит вода цвета крепкого кофе. Кадры опубликовало сообщество «Инцидент Нижний Тагил».
«Тагилстрой. Вот такая водица, кажется, мы все районы переплюнули. Зачем же так над людьми издеваться то?», – приводит слова возмущающегося тагильчанина паблик.
Напомним, что на грязную воду в тагильчане жалуются ещё с октября. Тогда выяснилось, что с этой проблемой столкнулись жители сразу нескольких районов. В ноябре стало известно, что к ситуации подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший начать доследственную проверку.
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