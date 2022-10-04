Жители Нижнего Тагила жалуются на грязную воду из кранов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле возникла проблема с водой в квартирах. Жалобы на грязную воду из кранов стали поступать из Ленинского, Дзержинского Тагилстроевского и других районов города.Сообщество «Инцидент Нижний Тагил» утверждает, что горожане обращаются к ним по этой проблеме ежедневно.«Большинство из написавших нам тагильчан уверяют, что ранее они неоднократно обращались к властям с просьбой обеспечить поступление нормальной воды, однако до сих пор вода идёт непригодная не только для употребления, но даже и для купания», – пишут в паблике.Они также неоднократно обращались в управляющие компании, в которых, со слов горожан, им оправдывали грязную воду старыми коммуникациями. Это возмущает местных жителей, так как платить за ржавую воду им приходится по стандартным тарифам.