Жители Нижнего Тагила жалуются на грязную воду из кранов
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле возникла проблема с водой в квартирах. Жалобы на грязную воду из кранов стали поступать из Ленинского, Дзержинского Тагилстроевского и других районов города.
Сообщество «Инцидент Нижний Тагил» утверждает, что горожане обращаются к ним по этой проблеме ежедневно.
«Большинство из написавших нам тагильчан уверяют, что ранее они неоднократно обращались к властям с просьбой обеспечить поступление нормальной воды, однако до сих пор вода идёт непригодная не только для употребления, но даже и для купания», – пишут в паблике.
Они также неоднократно обращались в управляющие компании, в которых, со слов горожан, им оправдывали грязную воду старыми коммуникациями. Это возмущает местных жителей, так как платить за ржавую воду им приходится по стандартным тарифам.
Сообщество «Инцидент Нижний Тагил» утверждает, что горожане обращаются к ним по этой проблеме ежедневно.
«Большинство из написавших нам тагильчан уверяют, что ранее они неоднократно обращались к властям с просьбой обеспечить поступление нормальной воды, однако до сих пор вода идёт непригодная не только для употребления, но даже и для купания», – пишут в паблике.
Они также неоднократно обращались в управляющие компании, в которых, со слов горожан, им оправдывали грязную воду старыми коммуникациями. Это возмущает местных жителей, так как платить за ржавую воду им приходится по стандартным тарифам.
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