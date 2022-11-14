Свердловских водителей предупредили об опасностях на дороге из-за снегопада
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Завтра, 24 ноября, в Свердловской области ожидается сильный снег. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть особо внимательными.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водителям следует отказаться от резких маневров, соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковые интервалы, а также при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам заранее снижать скорость.
Несрочные и нерабочие поездки на дальние расстояния рекомендуют перенести на более благоприятное время. Автомобилистам с недостаточным опытом вождения в условиях снегопада лучше отказаться от поездок на личном транспорте.
Пешеходам, в свою очередь, следует убедиться в отсутствии машин, прежде чем переходить дорогу. Вечером и ночью на одежде пешеходов должны быть световозвращающие элементы.
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