Предупреждение о непогоде объявили в Свердловской области
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на 24 ноября объявили предупреждение о непогоде. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
Согласно данным синоптиков, завтра, 24 ноября, в регионе ожидается сильный снег, на дорогах гололедица.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Вторая половина недели в Свердловской области будет холодной
16 ноября 2022
16 ноября 2022
На выходных в Свердловской области потеплеет
18 ноября 2022
18 ноября 2022