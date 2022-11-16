Предупреждение о непогоде объявили в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на 24 ноября объявили предупреждение о непогоде. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.Согласно данным синоптиков, завтра, 24 ноября, в регионе ожидается сильный снег, на дорогах гололедица.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.