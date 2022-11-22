В Верхней Салде частично вернули масочный режим
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Верхней Салде из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа ввели дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, а именно – масочный режим.
«Рекомендовано ношение одноразовых медицинских масок взрослым населением в медицинских организациях, организациях, осуществляющих образовательную деятельность, оздоровительных организациях и организациях социальной защиты», – сообщили в администрации городского округа.
Как отмечают в администрации, вынужденную меру предложил главный государственный санитарный врач по Нижнему Тагилу, Пригородному, Верхнесалдинскому округам, Верхней Салде, Кировграду и Невьянскому району Юрий Бармин.
С 7 по 13 ноября в Верхнесалдинском городском округе зафиксировали превышение порогового уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом на 4% (всего 311 случаев). Чаще болеют горожане старше 15 лет.
Ранее мы писали, что в Свердловской области уровень заболеваемости ОРВИ сейчас на 18,1% выше среднего многолетнего уровня.
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