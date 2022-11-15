В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За минувшую неделю в Свердловской области зафиксировано 33 002 случая ОРВИ. Это на 8,4% выше уровня предыдущей недели и на 18,1% выше среднего многолетнего уровня. Большинство заболевших (64%) – дети.В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области рассказали, что неблагополучными по заболеваемости ОРВИ являются ГО Богданович, Сухой Лог и ЗАТО Свободный. На Екатеринбург приходится 15 826 случаев болезни, что выше уровня предыдущей недели на 12,1%.Кроме того, в области за неделю, по предварительным диагнозам, зарегистрировано 487 случаев внебольничных пневмоний. Это ниже уровня прошлой недели на 13,95%.Неблагополучными по заболеваемости являются ГО ЗАТО Свободный, Староуткинск, Верхотурье, Карпинск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Ачитский, Верхнесалдинский, Горноуральский и Каменский городские округа и Ленинский район Нижнего Тагила.