Прокуратура предостерегла вице-мэра Екатеринбурга от плохой уборки дорог
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Екатеринбурга объявила заместителю главы города Алексею Бубнову и семи руководителям районных ДЭУ предостережение о недопустимости нарушения законодательства при организации и проведении сезонных работ.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, содержание местных дорог, которое предполагает очистку от снега, борьбу с гололедом и уборку снежных валов с обочин, возложено на администрацию Екатеринбурга. Качество уборки дорог влияет на безопасность дорожного движения.
Прокуратура города организовала комплекс проверок, которые будут проводиться в течение всей зимы и по результатам которых будет оцениваться качество проведения сезонных работ по уборке Екатеринбурга от снега. Для активизации этой работы и недопущения ненадлежащего исполнения своих обязанностей прокуратура объявила предостережение Алексею Бубнову и руководителям районных ДЭУ.
Напомним, что сегодня утром Екатеринбург встал в огромные пробки из-за ночного снегопада.
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