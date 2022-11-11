Прокуратура предостерегла вице-мэра Екатеринбурга от плохой уборки дорог

10.22 Понедельник, 14 ноября 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Прокуратура Екатеринбурга объявила заместителю главы города Алексею Бубнову и семи руководителям районных ДЭУ предостережение о недопустимости нарушения законодательства при организации и проведении сезонных работ.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, содержание местных дорог, которое предполагает очистку от снега, борьбу с гололедом и уборку снежных валов с обочин, возложено на администрацию Екатеринбурга. Качество уборки дорог влияет на безопасность дорожного движения.

Прокуратура города организовала комплекс проверок, которые будут проводиться в течение всей зимы и по результатам которых будет оцениваться качество проведения сезонных работ по уборке Екатеринбурга от снега. Для активизации этой работы и недопущения ненадлежащего исполнения своих обязанностей прокуратура объявила предостережение Алексею Бубнову и руководителям районных ДЭУ.

Напомним, что сегодня утром Екатеринбург встал в огромные пробки из-за ночного снегопада.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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