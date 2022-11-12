Екатеринбург встал в огромные пробки из-за снегопада
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром на улицах Екатеринбурга образовались огромные пробки. Причиной стал ночной снегопад.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», в 08.30 плотность движения в уральской столице составила девять баллов. Сейчас ситуация на дороге оценивается в семь баллов.
Отметим, что, по прогнозу синоптиков, снегопад продлится в Екатеринбурге весь понедельник. Небольшие осадки также ожидаются во вторник и среду.
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