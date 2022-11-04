Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области 14 ноября
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловском МЧС предупреждают о ветре с порывами до 15 метров в секунду 14 ноября и сильном снегопаде. Также по данным синоптиков, в регионе ожидается гололедица в виде снежного наката.
«При управлении транспортным средством необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки», – рекомендуют спасатели.
Напомним, что спасатели ранее предупреждали о сильных осадках в виде снега, гололеде и гололедице 13 ноября и призывали уральцев соблюдать меры безопасности.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области объявили предупреждение о непогоде
04 ноября 2022
04 ноября 2022
Снегопад ожидается в Свердловской области в воскресенье
12 ноября 2022
12 ноября 2022
На выходных Свердловскую область завалит мокрым снегом
11 ноября 2022
11 ноября 2022