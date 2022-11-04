Снегопад ожидается в Свердловской области в воскресенье

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области завтра, 13 ноября, ожидаются сильные осадки в виде снега. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, помимо осадков ожидается гололед и налипание снега на проводах, на дорогах гололедица.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.