Снегопад ожидается в Свердловской области в воскресенье
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области завтра, 13 ноября, ожидаются сильные осадки в виде снега. МЧС призывает уральцев соблюдать меры безопасности.
По данным синоптиков, помимо осадков ожидается гололед и налипание снега на проводах, на дорогах гололедица.
При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.
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