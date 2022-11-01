Коронавирусом заболели еще 375 свердловчан
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 375 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 548 080 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 768 пациентов. Всего вылечились 532 549 свердловчан.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 861.
Ранее мы писали, что Свердловская область пока не выполнила план вакцинации от коронавируса. Доля вакцинированных сейчас составляет 72,5%, хотя должна достигать 80%.
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