Свердловская область не выполнила план вакцинации от COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области доля вакцинированных от коронавируса составляет 72,5%, но должна достигать 80%. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.По словам Александра Харитонова, Свердловская область пока не выполнила план вакцинации.Руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики призвал свердловчан вакцинироваться интраназальным способом. Для этого в регион уже завезли 300 тысяч насадок. Граждан будут прививать «Спутником V».«Интраназальная вакцинация ведется путем впрыскивания в нос с применением «Спутника V», который ничем не отличается от назальной вакцины», – пояснил Харитонов.