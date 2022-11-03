Свердловская область не выполнила план вакцинации от COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области доля вакцинированных от коронавируса составляет 72,5%, но должна достигать 80%. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов.
По словам Александра Харитонова, Свердловская область пока не выполнила план вакцинации.
Руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики призвал свердловчан вакцинироваться интраназальным способом. Для этого в регион уже завезли 300 тысяч насадок. Граждан будут прививать «Спутником V».
«Интраназальная вакцинация ведется путем впрыскивания в нос с применением «Спутника V», который ничем не отличается от назальной вакцины», – пояснил Харитонов.
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