Фейк о пожаре на Белоярской АЭС массово рассылал неизвестный
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Примечательно, что вместо ссылки на источник к сообщению был прикреплен скриншот якобы с сайта Интерфакс. Сам контакт при этом называл себя «Интерфакс-УРАЛ».
Сообщается, что некоторые телеграм-каналы всё же поверили в фейк и опубликовали информацию под видом достоверной.
Напомним, что сначала информацию о пожаре опровергли в телеграм-каналах пресс-служб ГУ МЧС России по Свердловской области и Белоярской АЭС. Затем опровержение сделало само агентство «Интерфакс», заявившее о том, что такой публикации на их сайте не было.
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