«Интерфакс» опровергло информацию о распространении со своей стороны фейка про пожар на Белоярской АЭС

«Решительно заявляем, что распространенное в одном из местных телеграм-каналов сообщение об этом происшествии со ссылкой на "Интерфакс" – это подделка злоумышленников», – говорится в заявлении агентства.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости