«Интерфакс» опровергло информацию о распространении со своей стороны фейка про пожар на Белоярской АЭС
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Решительно заявляем, что распространенное в одном из местных телеграм-каналов сообщение об этом происшествии со ссылкой на "Интерфакс" – это подделка злоумышленников», – говорится в заявлении агентства.
Представители «Интерфакса» заявили, что такой заметки на их сайте не выходило.
Напомним, что сегодня в телеграм-канале пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области опровергли информацию об аварии на Белоярской АЭС.
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МЧС опровергло информацию об аварии на Белоярской АЭС
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